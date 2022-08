César Arellano García

Periódico La Jornada

Martes 30 de agosto de 2022, p. 12

El secretario general de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores (ASPA) de México, José Humberto Gual, aseguró que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ) librará una orden de presentación a Gastón Azcárraga Andrade, ex presidente del consejo de administración de Mexicana de Aviación, acusado de fraude en la quiebra de la aerolínea, con la finalidad de que enfrente a la justicia mexicana.

En entrevista con La Jornada, el dirigente dijo que “Azcárraga sigue en Nueva York. Yo me imagino que hoy está comiendo pato laqueado con unas ostras y una botella de champaña, gastándose el dinero que robó a los mexicanos y a los trabajadores de Mexicana de Aviación, pues sigue allá.

“Nosotros hemos hecho todas las gestiones legales a través de la Fiscalía General de la República para que lo traigan, aunque no ha fructificado, pero la Fiscalía de la Ciudad de México está por liberar una orden de presentación de la cual no se podrá amparar –ya que contra la orden de captura lo estaría– y tendrá que enfrentar a la justicia, como Emilio Lozoya y todos aquellos pillos que pertenecían a la misma calaña que han robado al país y saqueado a la nación. No hemos ni vamos a detener esa pelea legal que tenemos en contra de ellos.”