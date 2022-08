Néstor Jiménez

Martes 30 de agosto de 2022

En México se contabilizan, con las cifras oficiales, 105 mil 112 personas desaparecidas de acuerdo con la última actualización, de ayer por la tarde, de la versión pública del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. Representan 5 mil más de las que se reportaron el 16 de mayo pasado, cuando se rebasó el umbral de las 100 mil personas desaparecidas.

Por medio de redes sociales, en el contexto del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas que se conmemora cada 30 de agosto, distintas organizaciones llamaron a solidarizarse con las víctimas y anunciaron para este martes distintas concentraciones y actos en varias entidades.

Las cifras del registro nacional, que incluyen no sólo a víctimas de desaparición forzada, sino a todos los que son buscados por sus familiares, muestran que 74.52 por ciento de las personas desaparecidas, es decir, 78 mil 323, son varones, por 24.78 por ciento de mujeres (26 mil 41). El resto no se ha podido identificar.

La Comisión Nacional de Búsqueda de Personas ha apuntado en diversas ocasiones que los listados no corresponden a quienes desaparecieron en este año o en la presente administración federal, sino de casos que se acaban de reportar en el sistema. No obstante, el registro nacional no detalla la fecha de desaparición correspondiente a los casos mencionados.