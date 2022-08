Emir Olivares y Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Martes 30 de agosto de 2022, p. 6

No habrá impunidad y serán juzgados los responsables de los crímenes contra los normalistas de Ayotzinapa y quienes encubrieron lo acontecido desde las altas esferas del poder al urdir la llamada verdad histórica, garantizó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Ayer, en la conferencia de prensa en Palacio Nacional, se le indicó que hay voces que han advertido que no se tocará ni al ex presidente Enrique Peña Nieto ni al entonces secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, a lo que el mandatario pidió esperar, pues las investigaciones no han cerrado.

“Entre los que defendían al régimen corrupto, autoritario (…) había una relación de complicidades, de componendas. En el caso de los abusos de (Genaro) García Luna, en el caso de Ayotzinapa, muchos fueron cómplices. Entonces, están muy molestos. A lo mejor lo hicieron hasta de manera inconsciente o nunca imaginaron que se iba a dar a conocer la verdad.

Por eso, que si no se está incluyendo a Peña, al general Cienfuegos, al Ejército, espérense, porque los mismos que encubrieron, y que ahora tratan de salirse, están negando la investigación, (y) lo que están provocando es que se exhiban más.

El jefe del Ejecutivo se refirió a los hechos suscitados entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, y días subsecuentes, y al reciente informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa (Covaj), que concluyó que hubo colusión y encubrimiento al más alto nivel del gobierno de Peña Nieto y calificó los sucesos de crimen de Estado.