Arturo Cano/ II y última

Periódico La Jornada

Martes 30 de agosto de 2022, p. 4

A lo largo del año escolar que se inició este lunes se llevará a cabo el pilotaje del nuevo plan en unas 900 escuelas del país. Una parte esencial de esa prueba, dice Rosa María Torres, rectora de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), será el diálogo con los docentes, pues se trata de pensar la escuela desde otro lado totalmente distinto . Se trata, dice, de verdaderamente discutir con ellos.

En una entrevista con este diario, en la que también participa el subsecretario de Educación Superior, Luciano Concheiro, la rectora de la UPN –una reforma para dar autonomía a esa institución aguarda turno en el Senado– sostiene que la escuela dejó de tejer relaciones complejas con la comunidad , lo que explica, entre otros muchos fenómenos, el saqueo que sufrieron los planteles escolares durante la pandemia, una muestra de que la escuela no se mira como algo propio en las comunidades.

Frente a ese tipo de fenómenos, lo que hay que trabajar es un pensamiento más crítico, desde el punto de vista de la formación, un trabajo de interculturalidad más profundo, una igualdad de género, un trabajo en el sentido de que la lectura y la escritura son elementos básicos para el entendimiento de la cultura, un armado del arte y de la estética como elementos fundamentales, como parte de los derechos culturales, que la gente tenga contacto con la producción universal del arte, de la cultura, de la estética .

Pregunta: ¿Qué le dicen a los maestros expresiones como decolonial , que ha causado polémica?

Rosa María Torres (RMT): Un elemento fundamental de la propuesta es la integración y ahí es donde aparece lo decolonial, porque no se quería dejar solamente en la integración de las personas con discapacidades, que es muy relevante.

Pero también hay una idea de entender a la integración como algo más complejo, no limitado a las discapacidades, dado que las desigualdades, la discriminación, el racismo, existen.

De ciencia y saberes propios

Habrá que discutir con los maestros más a fondo, verdaderamente discutir, una formación que ponga en la mesa todos estos conceptos: cómo cada quien los vive y establece, y por qué los establece desde ahí. Habrá discusiones, sobre todo acerca de cómo se vive la interculturalidad en el caso de las urbes, porque todo mundo cree que la interculturalidad está referida a lo rural solamente.

Muchas de las críticas contra el nuevo plan se hicieron, plantea la rectora, desde elementos que no están en el documento oficial. Por ejemplo, todo este asunto de que desaparecen los grados .

También se habló de que de-saparecen las disciplinas . Torres sostiene que no es así. La ciencia tiene que aparecer, las artes también, todas las disciplinas tienen que aparecer rigurosamente, pero no desplazando a los saberes propios de los maestros, de los niños y los saberes comunitarios. Muchos de los maestros así lo venían haciendo en realidad, pero a contrasentido de lo que tenían que trabajar. Y hoy lo que hay es un reconocimiento muy fuerte de los maestros. En el documento hay una frase de (Paulo) Freire, que me parece que es muy importante: por qué no se establece esta intimidad entre el saber curricular fundamentado, que algunos llaman saberes socialmente significativos, y la experiencia social de los sujetos. Y ese es el punto .

Si la experiencia social de los sujetos es con la violencia, con el narcotráfico, hay que armarlo desde la escuela. Porque si no se arma desde la escuela es una situación que aparentemente está fuera. Hay que abordar esas situaciones para poder enfrentarlas en el ámbito de la ciudadanía. Si no, se pierden y la escuela aparece como un ámbito alejado totalmente de esos procesos y no es cierto. La escuela está ahí en razón de considerar todos esos saberes y todos esos conocimientos como parte de la vida cotidiana de los sujetos .

P: Reformas educativas han ido y venido. ¿Cuál es la naturaleza de este cambio?

Luciano Concheiro (LC): Es una ruptura de corte epistémico y, sobre todo, una vuelta a la didáctica, a la pedagogía fundamental. No somos simples transmisores, sino que se trata de revalorar a los maestros y maestras en este sentido.