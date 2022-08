¿Q

ué cuenta más? ¿Rapidez o precisión? Los ministros de la Suprema Corte incorporaron un nuevo elemento a sus decisiones: el velocímetro. Por unanimidad invalidaron las reformas hechas a la Ley Federal de Radio y Televisión de 2017, conocida como ley mordaza, porque fueron hechas a alta velocidad (¿a 100 por hora?), sin suficiente tiempo para la reflexión, lo que se tradujo en violaciones al proceso legislativo. La reforma promovida durante el gobierno del ex presidente Enrique Peña Nieto obliga a los medios de comunicación a distinguir entre contenidos informativos y de opinión. Simplemente se trataba de jorobar porque, a pesar del mucho dinero que repartía, le seguían pegando. (A ver: estas líneas que estoy tecleando ¿qué son? ¿Información o comentario? ¿O información comentada? ¿Cómo distinguir?) Lo deseable es que Morena envíe el mamotreto al Gayosso del Congreso.

Proceso doloroso

La reunión de los gobernadores de los bancos centrales del mundo sirvió de marco para que el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, en un discurso de sólo ocho minutos, nos dijera que los tiempos que vienen serán dolorosos para las familias y las empresas. Van a detener la inflación a como dé lugar… eso quiere decir que seguirán subiendo los intereses de los créditos. Lo que pretenden las autoridades es que guardemos la tarjeta, que pospongamos las vacaciones, que aplacemos la compra de muebles, que dejemos para más adelante adquirir un automóvil. Y en el caso de las empresas, que posterguen sus proyectos de inversión o contratación de trabajadores. Pero no lo están dejando como opción, si queremos hacerlo o no. Van a subir los intereses a un nivel que duela pagarlos. En el caso de Estados Unidos, se perfila otro aumento de 75 puntos base de la tasa de interés. Y en nuestro país, el Banco de México seguiría la misma ruta, la tasa actual es de 8.50 por ciento, aumentaría a más de 9 por ciento. El punto es impedir que continúen subiendo los precios. Sólo que el costo no se repartirá igual.

Carga dispareja

Las empresas petroleras, causantes cuando menos de la inflación energética, es decir, responsables del alza de la gasolina, el gas, el diésel, este año registrarán ingresos espectaculares. De acuerdo con un reporte del Centro de Investigación para Energía e Industria de la firma consultora Deloitte, muy conocida en México, el flujo de recursos hacia las empresas será de un billón 400 mil millones de dólares este año. No tiene precedentes.