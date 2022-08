Su par de Perú se mostró de acuerdo con la integración de estos países y agregó que es momento de incluir a todas las naciones andinas, ya que no sólo comparten la cordillera, sino también la herencia geográfica, política, histórica y social. Han transcurrido 53 años desde que acordamos sentar las bases para una comunidad andina, que debemos adecuar a los nuevos retos , afirmó.

La CAN alberga a 111 millones de habitantes y es uno de los bloques más antiguos de la región.

Lima. Los presidentes de los países miembros de la Comunidad Andina (CAN), Luis Arce, de Bolivia; Gustavo Petro, de Colombia; Pedro Castillo, de Perú, y Guillermo Lasso, de Ecuador, plantearon ayer sumar al organismo a Chile, Venezuela y Argentina como miembros plenos con el objetivo de ser un bloque más poderoso, impulsar agendas regionales y enfrenar mejor retos globales, informaron ayer líderes del grupo.

En este acto, la presidencia pro tempore del organismo, que estaba a cargo de Lasso, pasó al jefe de Estado de Perú, Pedro Castillo, hasta el año próximo.

Este fue el primer viaje oficial de Petro al exterior, luego de asumir la presidencia de Colombia el 7 de agosto. Antes de la cumbre de la CAN, Petro se reunió con Castillo, quien no pudo asistir a la ceremonia de toma posesión presidencial, ya que el Congreso no le dio permiso de salir del país por presuntas irregularidades en el ejercicio de su administración.

Ambos gobernantes trataron temas vinculados al comercio, la frontera, la seguridad y el ambiente, informó el mandatario colombiano.

A excepción de Ecuador, donde gobierna el ex banquero y empresario Guillemo Lasso, en la región andina soplan nuevos vientos con los mandatarios progresistas Petro, de Colombia; Arce, de Bolivia, y Castillo de Perú.

En Chile asumió el poder este año el izquierdista Gabriel Boric y en Venezuela está el presidente Nicolás Maduro.

Los líderes suscribieron una declaración conjunta en la que se comprometieron a reforzar la integración, pugnaron por una solución pacífica a la guerra y pidieron avanzar en los diálogos para un acuerdo con la Unión Europea, así como impulsar el comercio electrónico internacional y el turismo regional, entre los 35 puntos con componen el documento.

Según cifras de la CAN, las exportaciones del bloque hacia el mundo crecieron 42.2 por ciento en 2021, esto es, 136 mil 500 millones de dólares respecto del año anterior, siendo China el mayor mercado para los productos de materias primas en su mayoría.