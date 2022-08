Trump y sus cómplices han insistido en que él es víctima inocente de una persecución política impulsada por los demócratas de izquierda radical , y el estado profundo corrupto que ahora maneja la FBI, entre otras agencias.

Aunque con cada día que se revelan más detalles, sobre todo el caso de los documentos secretos, el volumen de los gritos de protesta y denuncia de sus aliados disminuye, algunos insisten en mantener su lealtad a toda costa y casi siempre –junto con el ex presidente– aluden a la posible violencia política que ésto puede desatar en el país.

“Si hay un proceso judicial contra Trump por el manejo indebido de información clasificada… habrá revueltas en las calles”, advirtió el senador republicano Lindsey Graham en entrevista con Fox News el domingo.

La vocera de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, calificó esos comentarios de peligrosos . Varias figuras reconocidas en la cúpula política también repudiaron las afirmaciones por nutrir la violencia política. Richard Haas, presidente del Consejo sobre Relaciones Exteriores, publicó en redes sociales que la declaración de Graham es irresponsable, ya que será percibida por algunos como un llamado a la violencia. Funcionarios públicos están obligados a llamar por el imperio de la ley .