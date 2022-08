M

orena está en camino de convertirse en una institución política permanente; cuando el triunfo de 2018, entre bromas y veras, señalé a unos amigos, “ya salvamos a México del PRIAN, lo que sigue será salvarlo de nosotros”; lo dije recordando lo sucedido al PAN cuando ganó Fox. No logró un cambio de fondo, se mimetizó con el PRI y olvido su vocación democrática.

Fue una forma de advertir, de alertar que alcanzar el Poder Ejecutivo federal y un alto número de escaños y curules en el Congreso, fue un cambio histórico, una hazaña lograda por un pueblo decidido y un dirigente excepcional, que no se rinde. Pero fue sólo un paso más, no la meta.

La historia ha sido alentadora, pero el futuro es incierto. Morena existía como un amplio y heterogéneo movimiento; un conglomerado de personas de todas las edades, de todas las clases sociales, de todo el país, de todas las actividades y profesiones. Morena demostró su fuerza; siempre que AMLO convocó al Zócalo, éste se colmó hasta las avenidas adyacentes, de un pueblo informado y activo, cuando fue necesario logró reunir las firmas para exigir una consulta popular sobre la entrega de los energéticos, que la Corte rechazó con actitud miope; se perdió entonces la oportunidad de una experiencia excepcional de democracia participativa.

No mucho después, Morena movimiento recabó en calles, plazas, mercados y transportes, los millones de firmas necesarias para obtener su registro de partido. Muy pronto, tuvo su bautizo de fuego en elecciones locales y asombró, cuando con un gobierno federal en contra, obtuvo 33 por ciento en las elecciones para la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México.

En muy poco tiempo, con una organización incipiente, demostró fuerza, convicción, identidad propia y distancia clara de los demás partidos; tenía además (y sigue teniéndolo), un líder histórico que superó mil dificultades, dos fraudes electorales, calumnias e insultos, pero nunca se rindió. Sus frases se convertían en parte del lenguaje popular: cállate, chachalaca, voto por voto, casilla por casilla, amor con amor se paga, no somos iguales . Más recientemente, tengo otros datos y su lema-ideario, no mentir, no robar, no traicionar , al cual habrá de añadir no rendirse , no dice pero lo hace.

Hasta ahora vamos bien, pero aparecen nubarrones en el cielo. El Presidente tiene ahora mucho quehacer, pero avisó que se va de la política terminado su mandato. No tiene tiempo o quizá quiere dejar a Morena que se organice, que camine por su cuenta. ¿Podrá? lo único cierto es que su futuro es incierto.