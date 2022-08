Desde la Fe advirtió que otra parte de la inversión, que no es monetaria, debe provenir de las familias porque “educación no es lo mismo que escolaridad, y la formación en valores se cultiva en casa. No podemos esperar que un niño aprenda en la escuela lo que nunca le ha sido inculcado en el hogar.

Exhortó a los padres de familia, primeros y principales responsables de la crianza de los hijos, a involucrarse en las escuelas, con orden, conciencia solidaria y, sobre todo, capacidad de escucha.