Lunes 29 de agosto de 2022, p. 12

Este lunes de comienzo de clases habrá, como siempre, lágrimas en las puertas de las escuelas. Pero al mismo tiempo arrancará, en unos 900 planteles del país, la prueba piloto de un nuevo plan para la educación inicial y básica (prescolar, primaria y secundaria), además de que las 265 normales públicas, formadoras de formadores , empezarán un nuevo ciclo con flamantes plan y programas de estudio.

No se trata de una reforma más , sostienen en entrevista Luciano Concheiro, subsecretario de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública (SEP), y Rosa María Torres, rectora de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), quienes han estado al frente, con decenas de servidores públicos, de los trabajos y consultas para construir una política de Estado , en una ruta que comenzó, en términos jurídicos, con la reforma constitucional de 2019 que puso fin a la del sexenio anterior.

Los cambios coinciden con el relevo en la SEP y con un debate público distorsionado por la polarización, que ha dado lugar a polémicas en redes sociales sobre decisiones gubernamentales inexistentes (el colmo, refieren los entrevistados, es un amparo judicial contra la desaparición de los grados , que sólo estuvo en uno de los muchos documentos preliminares).

Las redes sociales se han llenado de riñas que aluden a un supuesto adoctrinamiento comunista en las nuevas propuestas educativas que, en realidad, son resultado de la participación de miles de personas e instituciones, afirman los entrevistados.

A esa disputa, que poco tiene que ver con la educación, se han sumado personajes como el inefable presidente del PRI, Alejandro Moreno, quien denuncia dogmas y fanatismos en la propuesta gubernamental.

La educación como derecho humano

Pregunta: Un ejercicio: tal vez las reformas anteriores se podrían resumir con dos palabras: competencias y evaluación. ¿Cuáles son las palabras de este cambio?

Rosa María Torres (RMT): “Apostar más por las capacidades humanas. De hecho, las capacidades humanas están reflejadas en los ejes integradores. Todo este asunto de pensamiento crítico e interculturalidad tiene que ver con las capacidades humanas, que van más allá de las habilidades y los conocimientos, que pretenden una inserción del sujeto como ciudadano y trabajan sobre la idea de una sociedad democrática, con personas que no se aferren a ningún tipo de fundamentalismo, que no partan de la idea de que simplemente tienen que ser sujetos de las decisiones de otros.

La idea del niño como sujeto de la educación, como sujeto pensante, de derecho a la razón, de derecho a expresar la emoción, de derecho a considerar sus obras y ser sujeto de cuidado. Esa es la esencia, la educación como un derecho humano.

Otro punto esencial, sostiene la rectora, es que la nueva propuesta plantea un currículum nacional desde la diversidad, es decir, no un currículum que solamente homogeneiza .

Evidentemente, completa, hay una parte que tiene que ser trabajada, porque es potestad del Estado: los saberes fundamentales que se tienen que distribuir para todos, por supuesto que están ahí, pero se trata de reconocer que la diversidad existe, y que por lo tanto, no puede ser simplemente impuesto ese conocimiento, sino que tiene que jugar en un diálogo con los saberes existentes en las comunidades .

El nuevo plan parte de la idea de un currículum integrado, a diferencia de otro tipo de planteamientos donde se fracciona el conocimiento. Acá lo que se pretende es que el conocimiento esté integrado. Y no es que no reconozca que existen las disciplinas, al contrario, reconoce la fuerza de las disciplinas (pero plantea) cómo pueden ser integrados a partir del reconocimiento de que existen problemas sociales, de un trabajo que tiende a la interdisciplinariedad, que problematiza la realidad y que también elabora proyectos .

Entonces no trabaja sobre los elementos aislados, sino que trata, en la medida de lo posible, que haya una sintonía, una base sólida de poner el conocimiento científico, las artes, los saberes, las cosmovisiones, que todo vaya considerándose para la escuela y no tener simplemente no hacer una suma de los elementos.

P: Quieren eliminar las disciplinas, se ha dicho...