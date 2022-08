Durante la misa, oficiada por Jesús Maldonado, doña Mary pidió por Raúl, Salvador, Luis y Gustavo, por los 43 de Ayotzinapa, y por más de 100 mil más , aunque aclaró que ella calcula que la cifra puede ser hasta cinco veces superior por las miles de personas que no denuncian por temor, por falta de recursos o porque no se sienten capaces de seguir en estas búsquedas agotadoras.

Al gobierno, exhortó a un país que no esté militarizado.

Doña Mary también entonó una canción frente a las placas donde están plasmados los nombres de sus cuatro hijos: Preguntarle a las estrellas, si por las noches me ven llorar; preguntarle si los busco por todos lados sin descansar; preguntarle al manso río, si el llanto mío lo ve correr; preguntarle a todo mundo, si no es profundo mi parecer. Hijos queridos, de mis amores, por qué no vienen a consolar, a quien hoy sufre, por sus amores. Yo he de buscarlos, he de buscarles, hasta encontrar .

Al concluir en llanto, los asistentes la arroparon al unísono: ¡No estás sola, no estás sola!

En la misa se pidió por este gravísimo problema para muchas familias y todo el pueblo mexicano , así como por la Red de Enlaces Nacionales, que ha encabezado doña Mary y la cual ha acompañado a cientos de buscadores.