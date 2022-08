Néstor Jiménez

Periódico La Jornada

Lunes 29 de agosto de 2022, p. 4

Familiares de personas desaparecidas en México y Centroamérica llamaron a los distintos gobiernos a lograr una homologación de procedimientos que les permita una búsqueda eficaz de sus seres queridos, tanto con visas humanitarias para emprender el rastreo, como con asistencia.

En el contexto de un encuentro entre representantes de 24 agrupaciones de países de la región convocado por el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), los familiares emitieron un pronunciamiento en el que lamentaron la falta de un marco legal adecuado en varias naciones.

Anita Zelaya, representante del Comité de Familiares de Migrantes Fallecidos y Desaparecidos de El Salvador, y Flor Idalma González Andrés, representante del colectivo Oxlajuj Ajpop, de Guatemala, recalcaron que lamentablemente la mayoría de nuestros familiares se nos han desaparecido en México o el último contacto lo hemos tenido en México, o en la frontera con Estados Unidos. Nosotros hemos dicho: ¿por qué no platican los gobiernos, por qué no nos dan una solución para que ya no desaparezca nuestra gente?

También advirtieron que la desaparición de mujeres jóvenes y adolescentes se ha incrementado recientemente de manera preocupante.

A la vez, Jérémy Renaux, coordinador del programa para personas desaparecidas y sus familiares para México y América Central del CICR, expuso que en México y en los países de la región no hay cifras unificadas de la desaparición de migrantes que den cuenta de la magnitud del fenómeno.