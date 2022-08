S

e acerca el día de las elecciones intermedias en Estados Unidos y crece la incertidumbre sobre las posibilidades que demócratas y republicanos tienen de recuperar o conservar una o las dos cámaras legislativas. De las primarias celebradas en las pasadas semanas a lo largo de ese país, las más controvertidas estuvieron a cargo de los precandidatos del Partido Republicano. El señor de las tinieblas, como bautizó un comentarista a Donald Trump, organizó desde los entretelones del Partido Republicano las campañas de sus incondicionales.

Denostó a quienes en su propio instituto político se abstuvieron de apoyarlo, acusándolos de traidores por no sumarse a quienes, como él, después de dos años aún consideran que Biden no ganó las elecciones. El enfrentamiento entre precandidatos de ese partido derivó en ofensas e incluso insultos en el transcurso de las campañas. Trump apoyó a cerca de 200 aspirantes en los comicios primarios y se estima que entre 30 y 40 por ciento ganaron (no está claro cuál es el saldo neto, pues muchos no tuvieron oponente y pudieron triunfar con o sin su apoyo). Algunos buscarán su relección como representantes, senadores o gobernadores, otros tratarán de llegar por primera vez a un sitio en alguno de los puestos a elección popular en noviembre, cuando se enfrenten a los aspirantes del Partido Demócrata.