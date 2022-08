S

eguramente nuestros sufridos, esforzados y, por supuesto, madrugadores repartidores de La Jornada, no acababan de entregar en los domicilios de los suscriptores, el ejemplar correspondiente al pasado lunes 22, cuando ya tenía en mi correo más mensajes que los que hubiera podido suponer. Decían cosas como las siguientes: ¡Quién lo creyera! ¿A estas alturas del partido también tú piensas deslindarte de la 4T? Espero, con verdadera curiosidad, conocer qué serios motivos te llevan a distanciarte de un gobierno al que presumías haberte incorporado desde los difíciles tiempos del desafuero con la pancarta aquella que te hizo Sergio Cuéllar y en la que pregonabas que eras priísta, pero gente decente, y que el desa-fuero era una infamia. No lo habrás olvidado, ¿verdad?

También, por supuesto, me llegaron algunos comentarios en sentido opuesto: Comienza usted a recobrar la cordura, señor Ortiz. Y otro de aroma cristiano y reconfortante: más vale a tiempo que nunca, no se le olvide que de los arrepentidos se vale Dios. En fin, que apenas voy a exponer el motivo de mi disentimiento con el criterio presidencial sobre un asunto que, dado la falta de comentarios al respecto, supongo que fue considerado dentro de la vasta y disímbola opinión como un tema baladí que no merecía mayor atención. Esto me obliga, con mayor razón, a explicar el porqué de mi reacción (considerada desmesurada por una buena parte de la multitud).