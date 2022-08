A

l principio jugaron con la idea de sembrar inquietud en el Ejército contra el nuevo gobierno. Fracasaron, sólo propiciaron una fuerte relación de la que ahora se asustan. Han querido enfrentarlo primero con Trump y ahora con Biden. No han podido. Se han aliado con legisladores de Europa y Estados Unidos para socavar su imagen internacional. Sólo humo. La mafia del poder no ha invertido lo que prometió para crear una crisis de empleo. Invirtió el gobierno en Tren Maya, AIFA, Olmeca. Armaron en los medios –televisión, redes sociales, radio, prensa escrita– la peor campaña de que se tenga memoria. No ha hecho mella, sólo ha exhibido a sus autores. Han hecho correr el rumor de una devaluación del peso. ¡Está a menos de 20 por dólar! Bloquearon la reforma eléctrica para darle ventaja a Iberdrola y otros intereses. Sólo logró Sánchez Galán, jefe de la compañía, llenarle el buche de piedritas y salió con tremenda multa. Han podrido al Poder Judicial –ministros, magistrados, jueces– para detener los cambios. Las principales reformas ya quedaron plasmadas en la Constitución. Que iba a fracasar la vacunación. No, bueno. Han querido sembrar la división en Morena. Va a ganar en Edomex. Los corruptos del INE y el Tribunal Electoral de la Federación se han obstinado en callar a la 4T. ¡Auditoría a Lencho!

La mayor muestra del naufragio de la oposición es que el presidente López Obrador está por comenzar su quinto año de gobierno con una calificación popular de siete puntos para arriba, según la fobia de cada encuestadora. El toque patético lo ha dado su némesis colectivo: El Diablo Fernández, Claudio X. González jr., Calderón, Fox, Alito, Marko, Anaya, el Chucho y demás. Verán la sorpresa –el extraditable– de 2024. Y para mayor frustración de los adversarios de Andrés Manuel, a un año y meses de que arranque la campaña por la sucesión sólo sus corcholatas suenan: Marcelo, Claudia y Adán Augusto.

Todos eléctricos

En una fecha tan cercana como el año 2026 (faltan cuatro), 35 por ciento de los automóviles que circulen en California (más de 2 millones) por ley tendrán que ser eléctricos. Es el acuerdo que tomó la Junta de Recursos del Aire por votación unánime de sus miembros. El objetivo se va incrementando cada año, llegando a 68% en 2030 y a 100% en 2035 (estará permitido un pequeño porcentaje de vehículos híbridos enchufables).