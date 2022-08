Gracias por el extraordinario editorial del 27 de agosto, en el que menciona la compensación a electricistas como un acto de justicia a los ex trabajadores de Luz y Fuerza del Centro (LFC), cuando Felipe Calderón truncó la jubilación de más de 9 mil trabajadores agremiados al Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) y a miles más que les fue arrebatada su fuente de trabajo.

En efecto, más de 44 mil trabajadores aptos y productivos, fueron afectados por la arbitraria medida de Calderón, que provocó muertes y desesperación, divorcios. Pero ahora, gracias al presidente Andrés Manuel López Obrador y a la atinada visión y gestión de cuatro dignos ex secretarios generales del SME: Rosendo Flores, Manuel Fernández, Jorge Tapia y Pedro Castillo, se emite el decreto reivindicatorio para nuestros compañeros, que sufren, desde hace 13 años, la zozobra y la angustia de tanta espera. Tenemos fe en que su reivindicación ahora sí será una realidad histórica.

Angel Luis Novoa J., jubilado de LFC

Se dice preocupado por turbulencias en el IPN

Lejos quedaron los compromisos de 2014 entre los estudiantes del IPN y el gobierno federal. El movimiento estudiantil politécnico despertó, con el compromiso de celebrar su congreso nacional y la esperanza de una renovación, finalmente frustrada.

Vino la administración de Fernández Fassnacht, con esfuerzos, por erradicar fuentes y brotes de corrupción y falta de transparencia. Por ejemplo, desapareció la Fundación Politécnica, pero no logró realizar dicho congreso.

Llegó otra administración y rescató a esa fundación y desapareció toda la educación continua.

El Canal Once se convirtió en la arena privilegiada, por ser pública, de los comentaristas ultraconservadores. Se multiplican los problemas, como el de la ENBA, al que se refiere el académico Cortés Rojas y, para colmo, no hay una estrategia académica, pospandemia. No son deseables tales turbulencias en esta gran institución que es el Politécnico.

Rubén Mares G.

Economistas de México y Bolivia firman acuerdo

Por este medio celebro que el pasado viernes los colegios de economistas de La Paz, Bolivia, y metropolitanos de la Ciudad de México, realizamos, de manera simultánea, presencial y en línea, la firma del acuerdo de hermanamiento entre ambos organismos.

El acto se realizó en la sede de la embajada de Bolivia en México (CDMX) y en la del CLP, en Bolivia, con lo cual buscamos enriquecer y contribuir a desarrollar las bases, el contenido y el ejercicio de nuestra profesión, en ambos países, entre nuestros pueblos, así como con el resto de las naciones del continente y el mundo.

El video del acto está disponible en: @ColegioEconomistasMetropolitanosDeLaCiudadDeMexico y @economistas.lapaz

Juan José Dávalos López, presidente, Colegio de Economistas Metropolitanos de la Ciudad de México AC