Aldo Anfossi

Especial para La Jornada

Periódico La Jornada

Lunes 29 de agosto de 2022, p. 25

Santiago. Con las brasas aún ardientes del arresto y prisión preventiva del dirigente rebelde mapuche Héctor Llaitul Carrillanca, Chile se adentra en la última semana previa al plebiscito constitucional del domingo 4 de septiembre, con las fuerzas del apruebo y del rechazo , intentando capitalizar aquel hecho. La detención del líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), tal vez la menos radical de las organizaciones rupturistas, es también la expresión más reciente del fracaso del presidente Gabriel Boric en persuadir al mundo indígena a establecer una mesa de diálogo, pese a sus permanentes llamados y a reconocer que desde el Estado hubo un despojo histórico que merece reparación.

En conversación con La Jornada, el historiador de ascendencia mapuche Fernando Pairicán, analiza sus implicaciones.

Uno nunca comparte la detención de los dirigentes del movimiento mapuche, independientemente de que tenga simpatía o no, porque ha sido una constante que sólo ha radicalizado el contexto político en el cual se ha situado el pueblo mapuche bajo el Estado colonial chileno. En ese ámbito no se puede aventurar cuáles van a ser las consecuencias de aquello. Llaitul, como figura de parte del movimiento político autonomista ha vivido la experiencia de la prisión, esto no es nuevo, es parte de una política que se ha generado sobre esa organización. El contexto distinto es que la CAM no comparte el momento democrático que vive Chile, que es el debate de una nueva Constitución y un plebiscito de salida en el cual participa un sector importante del movimiento mapuche .

–¿La prisión del líder de la CAM puede generar unidad con otras organizaciones rupturistas?

–El llamado a la unidad se planteó en 2021, en el funeral de Pablo Marchant (combatiente de la CAM que murió en un enfrentamiento con la policía de carabineros) donde participaron líderes de orgánicas mapuches que están por la salida política del control territorial y la vía rupturista de la autonomía, pero siguen actuando individualmente. No veo antecedentes de que vaya a suceder, pero es una instancia posible porque el escenario está abierto.

–La detención y el plebiscito, ¿cuál estima es la conexión entre estos hechos?

–Llaitul siempre se mostró bien crítico hacia el proceso constituyente y al gobierno de Boric y a los escaños reservados mapuches los maltrató con un discurso bastante violento diciendo que representan un indigenismo trasnochado y parte del círculo del colonialismo. En ese sentido, el escenario no se modifica con su detención, nunca estuvo de acuerdo con el proceso constituyente ni menos con el trabajo que hicieron las y los constituyentes mapuche.

La CAM conoce los escenarios adversos

–¿La CAM puede radicalizarse o intentar operaciones a mayor escala?

–La CAM siempre hizo convivir la clandestinidad con sus espacios públicos, es una organización que tiene experiencia en etapas de coerción, esta sería una tercera etapa de clandestinidad, ha vivido la prisión política y la aplicación de leyes de excepción; o sea, tiene una experiencia política para revertir este escenario adverso.