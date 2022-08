Afp

Periódico La Jornada

Lunes 29 de agosto de 2022, p. a10

Londres. Criticada por su aparente frialdad ante la muerte de la princesa Diana, la familia real británica se esforzó desde entonces en cambiar su imagen, una empresa en la que cosechó éxitos pero que se vio ensombrecida por escándalos recientes.

En contraste con la pena que embargó a la población al enterarse de la muerte de Diana el 31 de agosto de 1997 en un accidente de coche en París, los miembros de la familia real parecieron en un primer momento distantes.

Las críticas por esa actitud fueron el acicate para que la familia de la reina Isabel II revisara su comunicación y tratara de pasar página a una década marcada por divorcios, disputas y escándalos diversos.

Un cuarto de siglo más tarde, la familia se muestra más reactiva y presente en las redes sociales y ha sabido organizar grandes actos populares, como el jubileo de platino de la soberana en junio, por sus 70 años en el trono.

Pero esos esfuerzos se han visto torpedeados por controversias recientes, como los vínculos del príncipe Andrés con el pedófilo estadunidense Jeffrey Epstein y las acusaciones de racismo en el Palacio de Buckingham formuladas por el príncipe Enrique y su esposa, Meghan Markle.

La muerte de Diana fue un torbellino que obligó a la monarquía a reorientar su imagen, a adoptar un perfil más moderno y expresivo para gustarle al público , señaló a Afp el historiador Ed Owens.

El especialista ve, no obstante, algunos peligros en el alejamiento de Enrique respecto de su padre, Carlos, y a su hermano Guillermo, así como en la gestión del caso del príncipe Andrés. Por ello, auguró tiempos difíciles para la corona.

Después de la muerte de Diana, el Palacio de Buckingham contrató a un mayor número de expertos en relaciones públicas.

Robert Hardman, autor de Queen of Our Times: The Life of Elizabeth II, explica que la monarquía emprendió una evolución comedida, en una era marcada por la intensificación de la información y la emergencia de las redes sociales.

La monarquía cambia lenta, imperceptiblemente, pero de forma firme y no sin razones , apuntó.

La idea era mostrar una imagen más humana de la reina, que a veces parecía más preocupada por sus perros y caballos que por sus súbditos.

Se reprochaba la arrogancia de Carlos

La imagen del príncipe Carlos, a quien se reprochaba su estiramiento y arrogancia, también fue trabajada, según antiguos miembros del personal de la casa real británica.