El gobierno nunca ha entendido que el mejor causante fiscal es el que está registrado en la bolsa, porque tiene que ser transparente y enseñar sus números. Las empresas no tienen un solo beneficio por estar inscritas en la BMV, es más, tienen un costo brutal, te cuesta un dineral estar en la bolsa , remarca Somoza.

Hay cerca de 11 mil grandes empresas en México que no participan en la bolsa porque no tienen un solo beneficio por estar inscritas o financiarse en ella; es más, para las que están listadas tienen un costo brutal , afirma Manuel Somoza Alonso, presidente de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) de 1986 a 1987.

Por ejemplo, si las empresas registradas en la bolsa en lugar de pagar un gravamen de 35 por ciento, pagarán 30 por ciento, ahí habría un incentivo. Estas compañías van a pagar más que las que no están registradas, porque están obligadas a ser transparentes.

El ex presidente de la BMV expresa que el mercado bursátil se tiene que revigorizar y replantearse para que haya más emisores que quieran financiarse, pero le tienen que echar ganas los empresarios, las autoridades y los intermediarios.

“Hay miles de grandes empresas en México que no participan en la bolsa porque no les da nada adicional, son altamente rentables para los inversionistas, pero no les reconocen la transparencia fiscal, al contrario las gravan.