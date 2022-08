Clara Zepeda

Lunes 29 de agosto de 2022, p. 20

El número de compañías en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) continúa reduciéndose y cada vez será más difícil para los trabajadores que tienen una Afore, para un participante con un gran capital o minoritario, invertir en un portafolio diversificado de acciones para incrementar su patrimonio.

Desde finales de 2017, el mercado accionario mexicano vive una sequía de nuevas empresas en búsqueda de financiamiento, pues no quieren tomar el riesgo de pedirlo, ante las expectativas poco alentadoras del ambiente de negocios.

Además, vive un éxodo de emisoras que observan que el precio de sus acciones caen de manera constante y, en algunos casos, los fundamentales son positivos en el sentido de que se siguen generando crecimientos en ingresos y utilidades, así como el bajo volumen operativo.

Jacobo Rodríguez, director de análisis en Black WallStreet Capital (BWC), explicó que cada una de las cerca de 20 empresas que han dejado de estar listadas o anunciaron su salida en los pasados cinco años tienen diferentes razones, pero hay un trío en las que coinciden.

La primera, explicó, es que los precios del mercado de las acciones están muy subvaluados, muy por debajo de lo que debería de considerarse al precio justo; la segunda es el bajo volumen operativo, que en muchos casos, son emisoras con baja bursatilidad, eso también incide que quieran deslistarse y eso va ligado con la razón uno.

Y tercera, comentó, es que aunque el número de cuentas en las casas de bolsa ya superan los 2 millones, es claro que estos inversionistas minoristas buscan opciones extranjeras en el Sistema Internacional de Cotizaciones (SIC) y también tiene que ver con la poca oferta a nivel local.

El futuro incierto