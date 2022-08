▲ El presidente López Obrador se comprometió con los electricistas a que no habrá despidos. Foto Presidencia

Empresa consolidada

En Nayarit, López Obrador afirmó: a la CFE la vamos a dejar bien consolidada. Antes de que terminemos (el sexenio) voy a buscar el mecanismo legal más adecuado para que ya no se privatice nada de la Comisión Federal de Electricidad , expuso un tanto afónico por una faringitis que lo aqueja desde hace días.

Se comprometió con los trabajadores de la CFE a que no habrá despidos en la empresa, al contrario, se van a crear más empleos , y aseguró que el salario no se va a quedar por debajo de la inflación, se van a mantener las prestaciones y no se va a mutilar el contrato colectivo .

Reiteró que dotar de servicio de Internet a todo el país es una revolución y que con este proyecto se está haciendo historia.

En el estado de México, el presidente agradeció el apoyo de los trabajadores electricistas y petroleros, maestros, personal médico e integrantes del sector salud, pues sin él no avanzaríamos en la transformación de México .

Bartlett afirmó que López Obrador es el principal defensor de la CFE . Añadió que Internet para Todos es un programa que busca romper una relación de injusticia social. En las poblaciones en las que no llega Internet, tenemos una juventud que no tiene acceso a los grandes instrumentos de información, de conocimiento, de comunicación. Millones no se benefician de los atributos de la tecnología y la modernidad .

Con información de Arturo Sánchez Jiménez