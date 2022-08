Jessica Xantomila

Periódico La Jornada

Domingo 28 de agosto de 2022, p. 4

La desaparición de su hija Ivette Melissa Flores Román, el 19 de octubre de 2012 en Iguala, Guerrero, ha dejado en Sandra serias afectaciones a su salud, no sólo por la angustia de no saber dónde está ni qué pasó con ella, sino también por el ir y venir en las brigadas de búsqueda, fiscalías y juzgados. El estrés postraumático le provoca insomnio, mucha ansiedad, ganas de salir corriendo, de llorar... perdí la felicidad , compartió. Además desde hace cinco años padece cáncer de mama.

De acuerdo con una encuesta realizada por la organización Idheas Litigio Estratégico en Derechos Humanos, en la que participaron 155 familiares de víctimas, 78.70 por ciento señaló haber desarrollado una enfermedad crónica posterior a la desaparición de su ser querido, entre las cuales destacan diabetes e hipertensión, así como colitis, artritis y anemia.

Sin embargo, al momento que se levantó el sondeo, en marzo pasado, si bien 72 personas indicaron haber acudido a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) tanto estatal como federal para que les brindara apoyo en materia de salud, sólo 24 obtuvieron una respuesta favorable. Lo que se les argumenta es falta de recursos, pero sobre todo que sus padecimientos no tienen relación directa con el hecho victimizante, es decir, con la desaparición de su familiar , expuso Idheas.