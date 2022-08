L

a impresentable jugada de los fiscales para excluir definitivamente a Cristina Fernández de Kirchner del juego político ha desencadenado un rechazo popular, con gran presencia de jóvenes, y un cierre de filas del peronismo que la derecha macrista no imaginaba. Pero, sobre todo, ha incentivado un clima de movilización social, más allá del peronismo, contra el bloque oligárquico de funcionarios judiciales, grupos de comunicación hegemónicos y potentados aliados al multimillonario ex presidente Mauricio Macri. Con Cristina no se jode , es el clamor. El macrismo, los medios hegemónicos y los funcionarios judiciales que participan en la causa representan todos lo mismo. Es una causa que se tendría que haber cerrado por falta de pruebas, pero se mantuvo por razones políticas, como sucede también con la causa de los cuadernos. No respetaron el marco legal y forzaron la acusación hasta llevarla a un plano donde la resolución tiene que ser más política que judicial , afirma el reconocido periodista argentino Luis Brushtein (https://bit.ly/3QXv8yy). La compulsión del macrismo por forzar como su herramienta principal a la persecución judicial –añade Brushtein– creó un microclima dentro de esa fuerza que presionó aún más en ese sentido. Si se ve a la distancia, resulta incomprensible que alguien de la alianza que llevó a la presidencia a un millonario que hizo su fortuna como proveedor del Estado, crea en la cruzada anticorrupción que ellos han lanzado contra dirigentes kirchneristas . Y remata el colega rioplatense: El macrismo no tiene puntos de empatía con los sectores populares. No los entiende. Y no esperaba el aluvión masivo que empezó a juntarse frente al departamento de la vicepresidenta. Apostó a que toda la atención estaba puesta en la inflación y la carestía de la vida. Se equivocaron .