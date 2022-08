Lamentablemente, no hay consenso sobre este documento , indicó Igor Vishnevetsky, subdirector del Departamento de No Proliferación y Control de Armas del Ministerio de Exteriores de Rusia, quien insistió que son muchos los países los que no están de acuerdo con el último borrador del acuerdo.

La OTAN advierte de presencia rusa en el Ártico

El secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), Jens Stoltenberg, declaró antier que el aumento de la presencia rusa en el Ártico constituye un desafío estratégico para toda la alianza .

Rusia ha establecido un nuevo Comando Ártico. Abrió cientos de nuevos y sitios militares de la era soviética, incluidos aeródromos y puertos de aguas profundas. También utiliza la región como banco de pruebas para muchos de sus nuevos sistemas de armas explicó Stoltenberg, tras visitar por primera vez los territorios situados más al norte de Canadá.