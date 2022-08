Julio Gutiérrez

Enviado

Periódico La Jornada

Domingo 28 de agosto de 2022, p. 17

Juriquilla, Qro., En el sector popular, las microfinancieras han notado que los clientes han dejado de solicitar créditos grupales y han optado por cambiar a préstamos individuales, con el objetivo de montar sus propios negocios y tener una mayor oportunidad de crecer debido a la actual coyuntura económica, afirmaron especialistas.

El cambio en las preferencias de este sector se da en un momento en que la inflación se encuentra en niveles históricamente altos y algunas personas han quedado sin empleo, motivo por el que buscan emprender sus propios negocios de inmediato, sin necesidad de depender de un acreditado adicional.

A su vez, las personas del sector popular en este momento no solicitan una gran cantidad de créditos, sino que han optado por ahorrar sus recursos con el objetivo de aminorar los impactos de la crisis y tener un respaldo en caso que sus ingresos bajen más como resultado de las presiones inflacionarias.

En materia de crédito, vemos una tendencia de crecimiento, pero es principalmente de la parte de financiamiento individual, ahí vemos mayor demanda, el mercado en nuestro segmento se está yendo hacia la preferencia de tener un préstamo individual sobre todo por los avances tecnológicos , dijo Pablo Varela, director general de CAME, una microfinanciera especializada en ofrecer financiamiento al sector productivo.