Ayer se les consultó y ellos no están de acuerdo. No es que no quieran rescatar a sus familiares, es que les parece mucho tiempo , señaló.

Al preguntarle si se indemnizará a los familiares, contestó: Sí, pero ahora lo más importante es el rescate. Desde luego que hay una indemnización, pero ese no es el tema .

Agregó que no se ha perdido la esperanza de rescatar a los mineros. Eso nunca, eso jamás, hasta que se tengan las evidencias y que mientras esto sucede los técnicos exploran si se puede acortar el tiempo con más extracción de agua .