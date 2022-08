F

ue uno de los primeros lunes de 1995, no muy temprano pues nunca he sido madrugador, al salir de casa rumbo a la chamba, me abordó una habitante de la misma cuadra que había estado atenta a mi salida desde el portón de su enorme casa.

Un problema del vecindario había dado lugar a que rompiéramos el turrón; aparte del saludo, a veces intercambiábamos algún comentario sobre el clima, los servicios municipales y alguna otra banalidad.

Doña Cristina no era precisamente alivianada: nunca prescindía, por caso, de ninguno de sus cuatro apellidos y no intercambiaba palabra con nadie más en la cuadra. Supongo que fue por su miopía que supuso que yo era gente decente , a pesar de mi evidente modestia económica, pero creo que se le antojaba muy distinguido el hecho de ser doctor en historia.

Su interés esa mañana era hacer gala de su enorme satisfacción por el triunfo del PAN en las elecciones jaliscienses del día anterior.

Recuerdo lo que me dijo, emocionada, casi a la perfección: ahora sí va a mejorar todo porque ganamos los decentes , luego agregó, “se va a acabar la corrupción…”

Confieso que me dolió, por dos razones: una, el candidato perdedor, del PRI, era amigo mío y diría yo que honesto también. Otra, porque mis inclinaciones más bien estaban a la izquierda y me resultaba difícil simpatizar con la derecha que representaba el nuevo gobierno y que, dada la naturaleza de Jalisco, era más derechista aún que la de otros estados de la República.

De eso puedo dar fe después de muchos años de trato.