Caleidoscopio (2005): En este disco me acompañó el guitarrista Manuel Viterbo, entró Rolando Alarcón, que sigue en el Orbis; estuvo Gerry López, que todavía era un chavito; Rey David también proponía muchas ideas. Siempre andaba coqueteando con los sonidos mexicanos, con nuestros instrumentos; esta vez se me ocurrió meter a un músico que tocaba percusiones prehispánicas. Quería que hubiera un cambio en mi música.

Una larga noche (2014): “Jubilarme y salirme de una institución en la que no tenía que hacer nada, más que tocar y esperar que todo surgiera de la universidad, donde había promotores y gente que nos conseguía las cosas. Además fue el rollo salir de una dinámica de estar ahí todos los días. Algo me sucedió, que incluso dejé un tiempo de tocar.

“Al cabo de uno o dos años que me había jubilado, unos amigos me invitaron a un palomazo, y la verdad es que me costó trabajo tocar, no me hallaba con el instrumento, y escuché un comentario que hizo uno de mis amigos que dijo: ‘No, pinche Lucio, ya valió madre, ya no puede tocar’.”

Así que con este disco lo retomé. Es lo que he hecho toda mi vida, aunque a veces los dedos se me atoran en algo, pero si vuelvo a agarrar el instrumento no me cuesta mucho trabajo. Para mí es un momento de felicidad, la música me entretiene, me satisface, y más cuando estoy intentando ritmos y cosas nuevas.

Inconclucio (2019): “Es difícil responder a qué tipo de música compongo. Desde 1970 que empiezo a tocar… pienso a veces una melodía muy rítmica, a veces muy melancólica, con mucho sentimiento. Es una música bien hecha, realizada con muchas ganas, que se puede llamar jazz”.

Tratando de sintetizar, podemos decir que la música de Lucio es una serie de fusiones donde el funk, el swing y lo que todavía conocemos como latin jazz se dan la mano para girar con mucha fuerza y energía.

