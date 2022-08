T

ranscurridas poco más de tres semanas desde que 10 mineros quedaron atrapados en El Pinabete, un pozo disfrazado de mina en la región carbonífera de Coahuila, no hay visos de un rescate a corto plazo, con todo y que el gobierno federal ha hecho todo lo posible por lograrlo. La instrucción es que no nos demos por vencidos; no va a suceder lo de Pasta de Conchos, cuando se decretó (cinco días después de la explosión y con la venia del gobierno foxista) que no había ya ninguna posibilidad de recuperar a los mineros; nosotros no, ahí vamos a estar , dijo ayer el presidente López Obrador.

Se ha hecho y se hará todo lo posible para rescatar a los mineros; se está buscando cuál es la mejor opción; ahora lo más importante es el rescate; desde luego que hay una indemnización (para los familiares), pero eso no es el tema , dice el mandatario, pero a pesar de todos los esfuerzos hasta ahora no se ha logrado. Se está dialogando; es muy triste, entendible, la situación de los familiares de los mineros atrapados, merecen toda nuestra consideración, respeto, son situaciones muy graves, lamentables .

Ayer, el presidente López Obrador lo narró así: “¿Qué sucedió? Pues se inundó la mina, estaban 15 trabajadores, cinco se salvaron. Se infiere que fue por la misma presión del agua, porque la mina se inunda porque está ubicada junto a una mina muy grande abandonada, inundada y se presume que hubo una ruptura de las paredes y por ahí se filtró el agua en gran cantidad, en grandes volúmenes y se inundó la mina.

“Los técnicos, Protección Civil, los miembros del Plan DN-III de la Secretaría de la Defensa decidieron poner bombas grandes para extraer el agua de los pozos de carbón. Y se fue avanzando, avanzando, avanzando, ya prácticamente se habían achicado los pozos y de repente se vuelven a inundar. Entonces, se sigue bombeando, estamos hablando de 600, 800 litros por segundo que se extraen, no ha parado el bombeo, pero siguen estando altos los tirantes de agua.