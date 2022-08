Ap

Periódico La Jornada

Sábado 27 de agosto de 2022, p. 22

Nueva York. No se dan abasto. No hay suficiente ropa, comida o tarjetas de Metro. No tienen los abogados necesarios que lleven sus casos ni las personas para ayudarlos con empleo o entrenamiento con el fin de trabajar en la construcción.

Semanas después de que empezaran a llegar miles de migrantes a Nueva York en autobuses enviados por los estados de Texas y Arizona, grupos locales de ayuda manifestaron ayer que su capacidad para apoyar a los recién llegados está al límite y que necesitan asistencia del gobierno del presidente Joe Biden, del estado y de la ciudad de Nueva York.

Los abogados no pueden hacer esto más sin más apoyo por parte de nuestros funcionarios elegidos , expuso Camille Mackler, directora ejecutiva de Immigrant Advocates Response Collaborative, un grupo sin ánimo de lucro de litigantes, durante una rueda de prensa.

En los recientes meses, casi 8 mil extranjeros han llegado a Washing-ton y Nueva York en los viajes en autobús patrocinados por los estados del sur –además de los migrantes que llegan por sus propios medios–, agotando así los recursos y los servicios humanitarios de ambas ciudades del norte. Muchos son venezolanos.

El gobernador de Texas, Greg Abbott, quien favorece las leyes que limitan la llegada de indocumentados, empezó a enviar los autobuses a Washington en abril pasado bajo el argumento de que los estados demócratas del norte podían recibir a los extranjeros con estancia irregular. El gobernador de Arizona, Doug Ducey, hizo lo mismo en mayo pasado. Abbott comenzó en estos meses a enviar autobuses directamente a Nueva York.