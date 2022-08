No, no vienen a eso , le contestó León caminando a la par de Alfaro, quien ante la increpación se detuvo en seco y lo encaró: ¿A qué vengo? , le preguntó. Pues no sé, está hablando la rectora, por respeto a ella queremos que la escuche . Alfaro hizo un gesto de fastidio y los volvió a dejar con la palabra en la boca. Gracias , señaló, mientras se alejaba .

Metros adelante se detuvo ante la insistencia de los directivos universitarios a quienes les dijo que estaba ahí en plan tranquilo , pero cuando por fin Alfaro comenzó a ser grabado, el secretario León no se quedó callado y le refirió:

Hay 40 millones que no ha ejercido adecuadamente el Instituto de la Infraestructura Física Educativa del estado, obra contratada por usted. Aquí están las carátulas de los contratos, creo que no es adecuado lo que está pasando. No vengan a nuestra casa a decir cosas que no son ciertas , expuso.

Alfaro volteó y le contestó: Estás faltándole (sic) el respeto a los diputados, al edil (de Ameca, Juan Valentín Serrano) y al gobernador. Nomás mídele bien a tus palabras .

Finalmente Alfaro se retiró, preguntando a sus asistentes si ya había quedado grabado el mensaje, a lo cual le respondieron que sí, pero que se escuchan las interrupciones de los universitarios. Ah, así lo sacamos, no importa, que grite lo que quiera. Órale, vámonos .

Lo anterior fue el episodio más reciente de la confrontación que Alfaro emecista sostiene con el grupo político que controla la UdeG desde 1989, encabezado por el ex rector Raúl Padilla, diferendo que se sintetiza en una pugna presupuestal y política acentuada luego que en 2021 Alfaro decidió quitar 140 millones de pesos al gasto asignado para concluir el Museo de Ciencias de la UdeG.