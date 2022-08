Javier Hernández Chelico

Periódico La Jornada

Sábado 27 de agosto de 2022, p. 7

El inicio de la travesía de Rosy Arango por la mexicanidad gozosa, musical y tradicional se le dio desde la infancia; la cantante recuerda: comencé, desde muy niña, siempre cantando música mexicana. Mi madre cuenta que en cada cumpleaños pedía un traje tradicional de algún estado del país . Y la permanencia de sus afectos por nuestra tierra se ha manifestado a lo largo de su trayectoria. Esto quedará patente el próximo 15 de septiembre en su presentación en el Lunario.

Rosy Arango tiene un bagaje artístico elaborado desde su adolescencia. Ella lo abrevia así: “estudié en la escuela de iniciación artista de la Ollin Yoliztli de la mano del maestro Daniel García Blanco; entre los 14 y 15 años empecé en el Teatro Blanquita abriéndole el espectáculo a Martín Urieta y Alberto Ángel, El Cuervo, acompañada por el mariachi Oro y Plata de Pepe Chávez. Gracias a esto BMG Ariola me firma; sin embargo, en ese momento estaba muy tiernita –15 años– y me decían que la música mexicana no servía, que no tenía que cantar eso y me graban un disco con música grupera y con mariachi, lo produjo Aníbal Pastor. No pasó nada. Porque estoy convencida que si tú no eres franco y honesto con lo que tú amas hacer, la gente no lo recibe. No lo entendía porque era muy joven. Salgo de BMG porque obvio, no reventó. Mi peregrinar siguió y tocando puertas un día llego a Tele de noche –con Coque Muñiz– donde había dos concursos: Las piernas más bonitas y Las grandes voces. Hice casting para los dos y me quedé en Grandes voces y gané. Me dieron 100 mil pesos. Grabé mi primer disco: Rosa mexicana. Y de ahí sin parar seguí como artista independiente. Después el disco Orgullosa de ser mexicana con el mariachi Arriba Juárez y luego, La hija de Villa. Allí me nombraron La voz del Bicentenario. Después, mis fans pagaron el disco Mi nombre es México. Empecé a girar con el maestro Manzanero. Me fue muy bien. Conozco a Pancho Céspedes y trabajo con los dos. Logro llegar al Lunario en febrero, y en marzo, se viene la pandemia”.