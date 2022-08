Juan Ibarra

Periódico La Jornada

Sábado 27 de agosto de 2022, p. 7

Daniel Riveros abandonó su nombre porque muchas personas en su familia también se llamaban así. Para su carrera como solista eligió Gepe, seudónimo que el chileno determinó sin mucho pensar, y bajo el que lleva ya varios años componiendo canciones. A lo largo del tiempo, su música ha tenido muchos matices, resultado de una naturaleza intuitiva y una constante experimentación. A pesar de eso, también hay elementos latinoamericanos recurrentes en su obra, como una especie de esqueleto que la soporta y le da forma.

Creo que cuando hago esta música o trabajo este tipo de imaginario, es porque cuando fui niño y adolescente nunca escuché el género folclórico, ni supe qué era Latinoamérica musicalmente , teoriza Gepe en entrevista. Durante su infancia en cambio proliferaban bandas de origen anglosajón. Guns N’ Roses o Smashing Pumpkins se escuchaban mucho por la radio y la televisión chilenas.

Más que sentirse saturado, “pensaba que deberían haber otras cosas cuando fui un poco más grande. Entonces empecé a descubrir a Víctor Jara, Violeta, Gabriela Pizarro o Café Tacvba, que hizo por ahí el Re. Me resonó muy fuerte El rey de azúcar de Los Cadillacs”, recuerda. Y conocer esa forma de hacer música, no sólo era algo que estaba más conectado con su realidad.

“De alguna manera me remitían a cuando era más que niño, como a la sangre un poco. Y eso me sigue resonando, ¿cachái? Ahora me gusta la música latinoamericana porque simplemente resuena con algo que va más allá de mi consciencia. Entonces me es natural la búsqueda, o el uso de cierta inspiración, en boleros, joropos, cuecas, tonadas, cumbias. Para mí es como natural, más allá de la consciencia”, detalla Gepe.

Más que el estilo de música, lo que el cantante considera es que son figuras que trascienden, como en el caso de Violeta Parra. “Es para mí una de las artistas chilenas y latinoamericanas más importantes que hay. Ella trasciende su estilo, no es solamente folclor chileno o latinoamericano, ella es una artista. Entonces Víctor lo mismo. Y el Re de Café Tacvba, uno no tenía que saber de cultura mexicana para disfrutarlo”, cuenta.