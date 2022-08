Luis Jasso

Especial para La Jornada

Periódico La Jornada

Sábado 27 de agosto de 2022, p. 5

Brian Burkheiser es un joven cantante nacido y criado cerca de Detroit, aficionado a los cuatro equipos deportivos de alto impacto de la ciudad: los Tigres de la MLB, los Leones de la NFL, los Pistones de la NBA y los Red Wings de la NHL. También es uno de dos intérptretes y líderes de I Prevail, una banda de metalcore que el 9 de septiembre inicia una larga gira por Estados Unidos. Las primeras dos son festivales y la tercera es una fecha en un auditorio para 4 mil 500 personas en Pittsburgh y ya agotaron las entradas.

Esa es una buena razón para practicar: Le estamos dando duro, acabamos de comprar un nuevo espacio para ensayar. Es un poco más grande que el que teníamos antes y estamos listos para regresar a las giras. Somos el tipo de banda que practica constantemente, aún si no tenemos una gira en puerta. Es como cualquier profesión, si fuéramos basquetbolistas o futbolistas tendríamos que ejercitar, más allá de que haya gira o no. Queremos estar bien afilados para apoyar el disco que acabamos de sacar . Ese es True Power, editado apenas el 19 de agosto mediante Fearless Records.

Tener dos cantantes ya no es algo inédito, aunque tampoco es común. Pero I Prevail nació en ese formato y no parece que les incomode. Agrega Brian: me encanta. Con Eric hemos creado una hermandad, un vínculo muy profundo a lo largo de 10 años y me parece fantástico tener dos líderes en el escenario. Ambos admirábamos a Linkin Park cuando éramos más jóvenes, idolatrábamos a Chester (Bennington) y Mike Shinoda, tenían gran química juntos y eran capaces de hacer muchas cosas a nivel vocal. En cuanto a I Prevail, esta última década ha sido un viaje fantástico, trabajar a la par con Eric hace que nuestra unión se fortalezca. Ambos somos líderes y queremos mostrarle a la gente que las bandas con dos vocalistas aún son relevantes .

Aunque 10 años no son pocos, aún son una banda joven, y sus letras lo demuestran. No están muy interesados en temas políticos, pero sí en algo que desgraciadamente se ha vuelto muy común. Queremos tocar temas como la salud mental y mostrarle a la gente que está bien no estar bien, aunque sea una frase trillada, y que sepan que no importa qué tan bajo caigan, siempre hay una luz al final de ese túnel. Es un tópico recurrente en nosotros, ya sea que estás en un lugar muy oscuro en tu vida y necesitas una canción que te ayude a salir de ahí, o también puede ser relativo a la agresión, también es parte de la salud mental .

Creada en 2013, la banda llegó al mundo de la música cuando Internet no sólo era relevante sino que el mundo sin el parecía imposible. Para su generación, Spotify no es una entidad que uno puede usar para tener música instantánea y listo, para ellos es una herramienta, y al preguntarle al respecto, Brian deja ver que así es, por ejemplo, al momento de escoger las canciones para crear el set list de un concierto o una gira. “Definitivamente las métricas que obtienes de sitios como Spotify y Apple Music sirven mucho, te permiten ver qué canciones del disco son las que reciben mayor atención, y también sirven las redes sociales. Nosotros le preguntamos directo a la gente cuál es su tema favorito y eso también es una guía. Vemos qué genera mejores reacciones y de ahí partimos, sabemos cuántas canciones nuevas podemos agregar al set list y también qué tanto funcionan algunos temas más viejos. Bow Down siempre está en la lista, igual otra llamada Scars. Es una bendición tener redes sociales y ver qué es lo que genera mayor interacción porque le damos a los fans el mejor show posible con lo que realmente quieren escuchar”. (N de la R: en realidad y de acuerdo con el sitio setlist.fm, Scars es la canción que más han tocado en su historia con 170 veces, mientras Bow Down la han tocado 84 veces, aunque esta última fue editada como sencillo apenas en 2019).