Karla Torrijos

Periódico La Jornada

Sábado 27 de agosto de 2022, p. a11

Juan Ignacio Dinenno, delantero de Pumas, afirmó que la goleada ante el Barcelona (6-0) no detonó la racha de malos resultados en sus siguientes tres partidos de la Liga Mx, en los que su equipo recibió 11 anotaciones en contra. “Nuestro ego dice que no nos afectó, porque hablamos, lo trabajamos mentalmente, sabiendo que fue un amistoso. No fue el resultado que buscábamos, pero fuimos con una ilusión enorme, con ganas de hacer historia. Lamentablemente, no se dio.