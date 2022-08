Erendira Palma Hernández

Periódico La Jornada

Sábado 27 de agosto de 2022, p. a11

Con la experiencia de haber conseguido dos títulos en la liga de mujeres de España y estar alejado de polémicas extracancha, Ángel Villacampa, estratega del América, señaló que no todo el mundo está para dirigir en el futbol femenil , se debe tener una pasión genuina por esta categoría y aunque se necesita exigencia, también es importante el respeto hacia las jugadoras.

Yo quiero ser el mejor entrenador de esta categoría; para eso debo hacer cada día mejores a mis jugadoras, sacar su mejor versión y sólo se puede hacer con respeto, exigencia y profesionalismo , dijo en entrevista el timonel español.

El estratega lamentó que las tricolores quedaran fuera de Mundial y los casos de acoso en el representativo Sub-20. Nada de esto nos hace un gran favor, sobre todo lo último, pero, desde nuestra perspectiva, debemos trabajar, retomar la senda y ser más profesionales .

Desde hace más de seis años, Villacampa saltó de ser ex jugador de segunda división a entrena-dor de futbol femenil. La oportunidad llegó con una propuesta del Atlético de Madrid, con el cual conquistó una Copa de la Reina y dos cetros del torneo de liga. Más tarde viajó a China para comenzar un proyecto de formación, pero la pandemia derribó estos planes, por lo que recaló en el América.