Afp

Periódico La Jornada

Sábado 27 de agosto de 2022, p. a10

Los Ángeles. El ex campeón mundial de los pesos pesados George Foreman fue acusado por dos mujeres de agredirlas sexualmente en la década de 1970, cuando eran menores de edad, imputación que el ex boxeador ha negado. En las demandas, obtenidas por la revista People y el sitio web TMZ, el agresor no es identificado por su nombre, sino como un ex boxeador profesional que derrotó a Joe Frazier en 1973 para convertirse en campeón de los pesos pesados, logro de Foreman.