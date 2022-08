Pese haber disputado estos encuentros con el Tricolor, medios aseguraron que Zendejas no ha presentado ante la FIFA la solicitud para cambiar de nacionalidad, un trámite conocido como One Time Switch. Por tal motivo, el organismo del futbol mundial investigará este asunto , aseguró un portavoz al portal ESPN.

Un jugador que ha representado a una federación en competición oficial no puede representar a otra hasta no obtener una decisión (favorable) respecto del cambio , señala el artículo 5 del comentario sobre las reglas de elegibilidad para jugar con selecciones nacionales de la FIFA. El artículo 22 del Código Disciplinario indica que la federación que “haga participar a un jugador no elegible… podrá ser sancionada”.