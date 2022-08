Sabemos que Novak no jugará por un tiempo si nada cambia en cuanto a las reglas. Desde hace meses lo sabemos. Desde mi perspectiva personal, es una noticia muy triste. Siempre es una pena cuando los mejores jugadores del mundo no pueden estar un torneo por lesiones o por diferentes razones , dijo en rueda de prensa.

El serbio, que en julio volvió a la senda del triunfo en Wimbledon, se perderá por segunda vez en su carrera el US Open, el cual ha ganado en tres ocasiones (2011, 2015 y 2018) y del que fue subcampeón en la pasada edición.

Repito lo que dije muchas veces: el deporte es más grande que cualquier jugador. Me perdí muchos torneos importantes en mi carrera debido a lesiones. El año pasado no estuve aquí. Hace dos, tampoco. El torneo continúa. El mundo del tenis sigue adelante. Incluso si no es una buena noticia para todos, el mundo continúa y el tenis continuará después de mí, de Novak, de Roger , añadió.

En otro tema, se refirió al problema que lo retiró de Wimbledon antes de semifinales. Ha sido complicado. La lesión en el abdomen es peligrosa, pones mucho esfuerzo en el servicio, hay que buscar flexibilidad y hay una cicatriz. Estoy deseando mejorar en cada entrenamiento y ser competitivo en ca-da partido .

Actual número tres del mundo, el balear retomó las competencias la semana pasada en el Masters 1000 de Cincinnati, donde perdió en su primer encuentro frente al croata Borna Coric, a la postre campeón, pero afirmó que espera un mejor desempeño en Nueva York, donde debuta el martes ante el australiano Rinky Hijikata, 198 del orbe.