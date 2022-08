Ángel Vargas

Periódico La Jornada

Sábado 27 de agosto de 2022, p. 4

Hablar de Óscar Oliva es hablar de un poeta que escribe como si lo hiciera con la mano metida en la sangre , de un hombre al que le gustan la vida, la poesía, el amor, la ecología, y no dejará el oficio al que se ha entregado para beneficio de todos sus lectores .

Eso dijeron sus colegas y amigos Carmen Nozal y Eduardo Casar, quienes la noche del jueves participaron en un nuevo homenaje al autor chiapaneco (Tuxtla Gutiérrez, 1937). Apenas en julio le fue concedido el Premio Nacional de Ciencias y Artes 2021 en el campo de Lingüística y Literatura, y el 21 de agosto, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal) honró su vida y obra con una reunión en el Palacio de Bellas Artes.

Ahora fue la Casa del Poeta Ramón López Velarde, en la capital del país, la que celebró los 85 años de Óscar Oliva, cumplidos el 5 de enero, y su más de medio siglo de trayectoria literaria. Lo hizo con una concurrida velada donde se presentó su libro más reciente, Escrito en Tuxtla, en el que el autor fue ovacionado tras leer en voz alta uno de los 20 cantos que conforman ese poemario.

Editado por Aldus con apoyo del Instituto Tuxtleco de Arte y Cultura, se trata de una obra caudalosa y rápida, aunque no desbordada, sino encauzada y rica en afluentes localizables bien trazados en la que Óscar Oliva emite un canto vitalista, no optimista, no celebratorio, pero sí de reconciliación; no de redención, pero sí de preguntas , opinó José Ángel Leyva, participante en la presentación.

El libro es y no una recuperación de juventud, del deseo; es la vida nueva con dosis de vida antigua, pero ya lo dijo (el autor): aquí hay un aceleramiento, un aumento de velocidad sentimental y discursiva. Aquí hay una especie de renacimiento, de reapariciones, de sensualidades apagadas, de memorias que se encienden entre las cenizas del siglo XX y los escombros de principios del XXI.