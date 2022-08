Laura Poy Solano

En el nuevo plan de estudios para prescolar, primaria y secundaria no hay nada perverso ni se busca crear una ideología absurda , expresó Delfina Gómez Álvarez, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), quien confirmó que en pocos días dejará el cargo.

Al inaugurar la 55 reunión nacional plenaria del Consejo Nacional de Autoridades Educativas, último encuentro que presidió como secretaria, rechazó la campaña de desinformación contra la nueva propuesta curricular incluso antes de que se inicie el ciclo 2022-2023. Tenemos estrategia y rumbo claro hacia dónde debemos avanzar , aseguró.

Las críticas me duelen profundamente porque no están afectando a una secretaria o a una secretaría de Estado; (el plan) es producto de un esfuerzo de miles de maestros y muchos especialistas que merecen nuestro reconocimiento. Se me hace muy injusto que quieran afectar algo que se ha hecho con mucho amor, profesionalismo y con deseo vehemente de ofrecer algo mejor a nuestros niños , indicó Gómez Álvarez.