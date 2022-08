Señaló que a pesar de que los denominados Servicios Amigables para Adolescentes fueron declarados esenciales durante la emergencia sanitaria, no tuvieron acceso a orientación en salud sexual ni a métodos anticonceptivos.

Frente a este panorama, en el que todos los días niñas y adolescentes dan a luz a más de mil niños, Ileana Villalobos Estrada, coordinadora de Programas de Población y Asuntos Internacionales del Consejo Nacional de Población (Conapo), reconoció que sin trabajo interinstitucional no vamos a lograr la meta de reducir a la mitad los embarazos en adolescentes en los próximos 10 años, como plantea la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (Enapea).

Sólo cada institución, salvaguardando su mandato y su parcela, no vamos a lograr la meta de la estrategia, que es disminuir a cero los nacimientos en niñas de 10 a 14 años y reducir a 50 por ciento la tasa de fecundidad de adolescentes de 15 a 19 años. Esto no lo puede hacer solo el gobierno, no lo pueden hacer solas pocas instituciones del gobierno y mucho menos lo podemos hacer sin el concurso de la sociedad , sostuvo en el encuentro Espacio de Diálogo OSC 2022, del Centro Mexicano para la Filantropía y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.