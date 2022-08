Lo que queremos es justicia y no los vamos a dejar ahí (a los mineros) , subrayó Juani Tijerina, hermana del minero Hugo Tijerina. Si en tres semanas no pudieron hacer nada, ¿en un año qué nos van a entregar? Nos van a traer vuelta y vuelta, y con puras mentiras .

Nunca se ha hecho un tajo como el que proponen

“Nunca, absolutamente nunca, se ha hecho una obra minera como la que está proponiendo @CNPC_MX @CFE para recuperar los cuerpos de los mineros atrapados en pozos, minitas y cuevas”, publicó el organismo en Facebook.

El grupo consideró inadmisible no dejar trabajar a las cuadrillas de rescate local, que han recuperado los cuerpos de 143 mineros de 1997 a 2021, de acuerdo con sus datos.

Asimismo, Familia Pasta de Conchos acusó a Laura Velázquez de escuchar a la Comisión Federal de Electricidad, que no sabe de minas ni cuenta con experiencia en rescate; es increíble el nivel de violencia contra las familias y la región. Los rescatistas de la región han recuperado los cuerpos de al menos 143 compañeros en pozos y minitas o cuevas, sin hacer minas a cielo abierto .

Informe de operaciones

Ayer por primera ocasión no se presentó el parte de las operaciones de rescate en la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador. Ante la extrañeza por esta circunstancia –pues desde el día del incidente, el 3 de agosto, a diario se había dado información–, el jefe del Ejecutivo federal explicó: No se informó hoy sobre lo de la mina porque se está haciendo una consulta con los familiares de los mineros atrapados. Hay un plan de rescate y no se quiere iniciar nada sin su consentimiento. Hoy (ayer) se les va a presentar el plan y se les va a pedir su consentimiento. No quisimos dar a conocer la estrategia propuesta hasta que no se les consulte .