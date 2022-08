Alonso Urrutia y Emir Olivares

Periódico La Jornada

Viernes 26 de agosto de 2022, p. 14

La adhesión a la carta contra el acoso judicial que enfrenta la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, obedeció a que no se debe utilizar la impartición de justicia con propósitos políticos. Un poco lo que me hicieron a mí cuando el desafuero , señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador

No se puede impedir a nadie ser candidato sólo porque se fábrica un supuesto delito , advirtió durante conferencia mañanera.

Describió que el documento, que firmaron también sus pares de Colombia, Gustavo Petro; de Bolivia, Luis Arce, y de Argentina, Alberto Fernández, se gestó a partir de una iniciativa de este último. No conozco en detalle el proceso jurídico contra Cristina, pero es evidente que están metidos ahí la derecha y el conservadurismo, porque es la forma de desacreditar. Se lo hicieron a los de Podemos, en España. Bueno, a Lula, porque así son .

Ostensiblemente ronco, consecuencia de un mal aire , el mandatario desestimó que eso sea causa para cancelar sus actividades del fin de semana (gira por seis estados); descartó también hacerse la prueba contra el covid.

–¿Qué seguridad tiene usted de la inocencia de Cristina Fernández?

–Pues la seguridad de que me lo pide el presidente Alberto. Además de ser una persona recta y honesta, es un buen abogado; entonces, no me va a solicitar algo de lo que él no esté seguro es una injusticia.