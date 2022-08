“(…) Una historia antigua que ocurrió en las llanuras del norte de México, cuando la voz era educada a través de la violencia y la justicia tenía las formas del rencor.”

Texto del prólogo narrado por Arturo de Córdova

os niños cabalgan con su padre, Reynaldo del Hierro (Eduardo Noriega). El trío exhibe enorme contento de monta y gusto cantando el tema Dos palomas al volar. Pero la estampa alegre pronto igualará la desolación del entorno desértico cuando, desde una duna, un hombre venadea con rifle preciso a Reynaldo. El asesino es el pistolero Pascual Velasco (Emilio Indio Fernández). Así comienza un estupendo y clásico western del cine mexicano: Los hermanos Del Hierro (1961), obra cumbre del realizador Ismael Rodríguez, creador de numerosos títulos de gran éxito taquillero y estima popular. El gran cineasta del pueblo tomó distancia de la comedia ranchera o el drama urbano, para hacer lo que muchos consideran su mejor película.

Entender la muerte

En tierra agreste de impulsos inhóspitos, la viuda de Reynaldo (Columba Domínguez) inculca en los hijos un destino único: la venganza. Para eso contrata los servicios de un gatillero profesional (Ignacio López Tarso). Él enseña el arte de las armas a los hermanos, con un pequeño Martín atormentado por ser obligado a tomar el revólver. ¡¿Qué se sabe de Dios en estas tierras?! , grita la mujer enfebrecida, ajustando hombros y mirada para decirlo de frente a la cámara, al espectador, cuando se defiende de los reclamos del pistolero a sueldo. La madre niega el modelo impuesto: no hay brazos extendidos para salvar del peligro a sus vástagos; al contrario, impone la ferocidad, la muerte del padre tiene que encontrar justicia. No hay plan de vida, porque para seguir respirando debe saber que el enemigo se ha ido también. Es contra natura empujar a los hijos a un destino mortal, pero ella sólo acoge odios.

Reynaldo (Antonio Aguilar) y Martín (Julio Alemán) ya son hombres y se presentan a la fiesta de pueblo en busca de novia, como alguna vez lo hizo su padre, lo que es visto en un flashback bien logrado (como todos en la estructura temporal del relato), cuando conoció a la mujer, ya con un hijo, al que rebautizaría con su propio nombre: “Fue más padre pa’ mí que pa’ éste. Hasta su nombre me puso”, espetará el hijo mayor. Entre la dulzura de los buenos momentos y la amargura de la pérdida, la viuda no pensaba en el asedio del crimen. Te veías tan contento por última vez , lo que refuerza la derrota moral y la afrenta de vida.

El gran guion del escritor Ricardo Garibay no aguarda para una tensión perenne de la venganza; eso no será el sustento de la historia, sino su resorte de lanzamiento. Se sabe que Pascual Velasco está cerca y el acelerado Martín se apresta para cumplir la única misión para la que fue preparado en la vida: matar al asesino de su padre. En escena de cantina en que casi pueden respirarse los olores etílicos y el asomo de las reyertas con pólvora, Reynaldo, negado a lo que su madre le inculcó, desarmado y con ansia de entender las razones, habla con el pistolero. Un aliado busca respaldar al veterano matón, pero, antes de que alguien pueda reaccionar, Martín vacía su revólver y los dos rivales quedan liquidados. Mientras un argumento base en el género del western coloca a los forasteros como quienes desestabilizan o se colocan el sombrero de héroe por un pueblo que apenas conocen, en el filme de Rodríguez esos tipos no asumen peleas ajenas de redención, sino son el sendero de la muerte.