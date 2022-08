R

etomo el relato del libro de G. Thomson, S. Gill e I. Goodson (TGG), Happiness, Flourishing and the Good Life, Rourledge, 2021, que presenté en 10 entregas (de la 8ª a la 17ª) de esta serie entre el primero de abril y el 24 de julio de 2021. En ellas presenté sus semejanzas y diferencias con mi enfoque de pobreza y florecimiento humano y sus críticas demoledoras a otras teorías del bienestar (BE). Hoy añado la metodología empírica que utilizaron. Cito extractos del apéndice al capítulo 7 de su libro. Sicológicamente, dicen, nuestras vidas consisten en actividades (AV) intencionales, estados y procesos (PR), no descriptibles en puros términos cuantitativos, por lo que los enfoques de este tipo omiten las maneras en las cuales (p. ej.) la baja en el ingreso disminuirá los puntajes del BE; dejan fuera lo que la gente siente, piensa y percibe; toman como dadas las categorizaciones pertinentes y, por tanto, no pueden identificar los constituyentes empíricos del BE. Una metodología que puede ayudar en estos aspectos es el enfoque narrativo de historias de vida, un proceso narrativo cuya esencia yace en su potencial de desarrollar una visión de conjunto de la vida de uno a través de dar cuenta de las experiencias (EX) propias, incluyendo AV, PR y relaciones, y de incidentes y encuentros importantes que constituyen la vida. La importancia de entrevistas de historias de vida y narrativas personales no está restringida a la dimensión de autoconciencia del BE. Puesto que un enfoque de historia de vida narrativo provee espacio para que la gente describa, y reflexione, en sus propias palabras, es esencial para mejorar la conciencia. Las maneras en que una persona se encuentra ante sus EX cotidianas se reflejarán en las maneras en las que habla de ellas y esto importa para su BE: podemos ver cómo la persona construye su mundo interior. A través de entrevistas abiertas, uno puede acercarse a entender su BE en sus términos, lo que no es posible en encuestas de preguntas cerradas. Las entrevistas abiertas respetan la intencionalidad de las EX personales, lo que las medidas puramente cuantitativas no pueden hacer. TGG señalan que las entrevistas abiertas no deben ser vistas como proveedoras de una checklist normativa. Tal uso negaría la posibilidad de una hermenéutica mutuamente informativa entre las entrevistas y el marco teórico. Sin embargo, el marco conceptual de la teoría puede servir para que el entrevistador les dé sentido a las preocupaciones de los participantes sobre sus vidas, y los estudios pueden revelar dónde el mal entendimiento del BE de la gente es importante: p. ej. cuando una persona instrumentaliza su vida. Las entrevistas pueden incluir una tercera etapa de diálogo, que se llevaría a cabo una vez realizadas la historia de vida abierta y la narrativa personal.

El método de investigación que utilizamos, dicen TGG, incluyó dos etapas. La 1ª fue una entrevista conversacional no estructurada en la cual invitamos al participante a proveer un esbozo biográfico de sí mismo. La 2ª etapa consistió en las siguientes preguntas abiertas: 1. Con base en su experiencia vital ¿cómo caracterizaría una buena vida para usted? ¿Por qué piensa que esto caracteriza la bondad de la vida? 2. ¿Cuáles son las AV, integrales para su vida, que más disfruta hacer? ¿Con qué frecuencia puede involucrarse en ellas? ¿Qué es lo que más aprecia de esas AV? 2.1 En el pasado, ¿cuáles eran las cosas que caracterizaban una buena vida para usted? 2.2. ¿En el presente, cuáles son las cosas/AV/EX que caracterizan una buena vida para usted? 3. ¿Quiénes son las personas más importantes en su vida? ¿Por qué? 4. Algunas de las cosas/EX/AV que hacen la buena vida no están dadas y se tiene que trabajar por ellas o buscarlas. ¿Cuáles son estas para usted? ¿Puede describir cómo lo ha hecho o cómo lo está haciendo? 5. Denos un ejemplo de un momento donde es o está más feliz y por qué. ¿Qué le gusta de sí mismo? ¿Qué no le gusta de sí mismo? ¿Cuáles son las cosas más importantes en su vida y por qué? ¿Cómo se describiría a sí mismo y cómo describiría su vida? ¿Eso captura quién es usted? 6. ¿Tomando su vida en conjunto cómo se siente acerca de ella? ¿Tiene alguna idea de a dónde va su vida? ¿Qué le ha hecho decidir vivir esa clase de vida? ¿Cuáles son las causas que usted más quiere proseguir? 7. ¿Qué aspectos de su vida son los que más quisiera cambiar? 8. ¿Cuáles son las cosas que son importantes para usted pero que ahora están ausentes de su vida? ¿Qué haría para traerlas a su vida? Formulamos estas preguntas, dicen TGG, siguiendo el contorno del marco conceptual desarrollado. Buscan explorar las percepciones de los participantes sobre su BE tanto de manera integral como sus componentes (AV, EX y relaciones), cómo se ha involucrado en ellas y cómo las aprecia. Seleccionamos, narran, 50 participantes que es un tamaño bastante grande para una investigación cualitativa en profundidad. Los métodos convencionales de muestreo no son aplicables en este caso en el que no se buscaba generalizar resultados sobre las percepciones de BE. Por ello, la selección de personas (per.) se basó en los siguientes criterios: a) per. que querían explorar sus historias de vida y compartir abiertamente sus perspectivas. Se usó una estrategia de bola de nieve: pedir a los participantes sugerir nombres para contactar. b) per. de variedad de antecedentes (edad, clase social, grupo étnico, género, religión, profesión y educación. c) per. fácilmente accesibles geográficamente. Los participantes fueron diversos; incluyeron una persona sintecho; profesores universitarios, migrantes, una ama de casa, un estudiante de doctorado, limpiadores, un sacerdote, un pensionado, una persona con Alzheimer, per. de diferentes orientaciones sexuales, prisioneros bajo prueba, un aristócrata, varias per. de clase media. La mayor parte de ellos residentes o visitantes del sureste de Inglaterra. La recolección de los datos tomó alrededor de 2 años. Cada entrevista duró entre 2 y 5 horas. Después de transcribir las entrevistas, el 2° paso fue organizar cada entrevista en dos textos: el esbozo biográfico de la persona entrevistada y sus reflexiones sobre los dominios del BE. El análisis de datos se hizo con un enfoque de contenido holístico basado en las guías del marco teórico. Para el análisis se tomaron en cuenta tres consideraciones: 1) Las narrativas sobre su BE y de qué tan bien va su vida, que están muy influidas por algunos eventos y por el clima social y político en su conjunto. P. ej. la ideología neoliberal influyó en el deseo de Stanley de ser rico. 2) Las emociones y otros estados mentales dan forma y constituyen su EX del mundo, incluyendo la percepción de qué tan bien va su vida; p. ej. los sentimientos depresivos de Adrián no le permiten apreciar sus AV. 3) Las narrativas personales proveen entendimiento sobre qué hace las cosas deseables no instrumentalmente para una persona, en tanto que ella las concibe como parte de su BE; nos ayuda a saber por qué a la gente le importan algunas cosas más que otras.