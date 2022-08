E

l presidente López Obrador anunció que emitirá un decreto a fin de que la Guardia Nacional (GN) dependa de la Secretaría de la Defensa Nacional. Esta decisión reforzaría su eficacia. El tema está en el centro de la atención de ciudadanos, académicos, líderes políticos y sociales. Tu opinión: la Guardia Nacional... ¿c1ivil o militar? Los resultados aparecen en la gráfica.

Metodología

El sondeo fue distribuido por redes sociales. Participaron 923 personas; en Twitter, 291; en El Foro México, 573, y en Facebook, 59. Usamos la app SurveyMonkey. Pueden participar todos, cualquiera que sea su ideología, no sólo los lectores de La Jornada o de la columna Dinero.

Twitter

La seguridad pública no debe estar en manos militares; el Ejército no fue creado con ese fin y ni tiene las facultades constitucionales, además debe existir el equilibrio entre el fuero militar y el fuero civil.

@Criminalistadf / CDMX

No se debe seguir dando más poder al Ejército, donde sabemos también hay corrupción. No rinden cuentas y ahora más que nunca tienen poder y dinero. México es una democracia y debemos asegurarnos de que así continúe.

@roviey / Querétaro

Tutelar militarmente la Guardia Nacional asegurará la integridad de este cuerpo, vital para recuperar la libertad de poder transitar por todo el país con nuestras familias.

@Ferconsciente / Querétaro

Primero que depuren a los involucrados con las bandas criminales de sexenios anteriores, y que ya dejen trabajar al Presidente; hay tanto por atender en el país. Sí hace falta la GN. Cuando hemos tenido oportunidad de viajar al extranjero y vemos a los guardias en las calles, uno se siente más seguro. Me da gusto que los pongan cerca de los bancos para que protejan a los ciudadanos, sobre todo a la población vulnerable.

@Heysiluv / Xalapa

Un mando civil fue la promesa. Con la desaparición de los 43, donde participó el Ejército, con mayor razón el mando debe ser civil.

@Dantealmorin / CDMX

El Foro México

Debe ser civil, no necesitamos más militares insensibles que no saben tratar a la población; no son policías, ni la policía militar es apta para la seguridad civil. Entiendo que AMLO no quiere dejar a la GN al aire sin protección institucional. Pero debe ser civil de corte policial.