▲ Luis Arce, presidente de Bolivia (centro), encabezó junto con el vicepresidente David Choquehuanca y Evo Morales (derecha), ex mandatario que fue depuesto, una movilización por la reconstrucción económica . Foto Afp

Xinhua, Arn, Afp y Ap

Periódico La Jornada

Viernes 26 de agosto de 2022, p. 25

La Paz., El presidente de Bolivia, Luis Arce, advirtió ayer que jamás vamos a permitir, sobre nuestro cadáver, un golpe de Estado , al encabezar junto con el vicepresidente David Choquehuanca y Evo Morales, ex mandatario que fuera depuesto, una multitudinaria marcha por la reconstrucción económica y contra los intentos de desestabilización en el país.

El pueblo no se dejará sorprender nuevamente, sabe las consecuencias de estar bajo un gobierno de derecha y golpista, hemos sufrido encarcelamientos, muerte , aseguró el jefe del Ejecutivo federal en la capitalina plaza de San Francisco ante miles de trabajadores, mineros campesinos, indígenas y organizaciones simpatizantes del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS).

En noviembre de 2019, Morales fue conminado a renunciar por la cúpula de las fuerzas armadas en medio de protestas impulsadas por la oposición derechista, que sin pruebas, y con el respaldo de la Organización de Estados Americanos, alegó que hubo fraude en las elecciones en las que el líder aymara ganó un cuarto mandato presidencial.

Tras el golpe de Estado, y con el apoyo de la oposición ultraconservadora sin el aval de la Constitución boliviana, Jeanine Áñez asumió el Poder Ejecutivo, acción por la que desde marzo del año pasado se encuentra encarcelada y bajo proceso por su participación en el derrocamiento de Morales.

Arce señaló que desde este acontecimiento el pueblo boliviano ha aprendido que la derecha sólo tiene cantos de sirenas para ellos, no realidades, carece de un programa, no posee un perfil del país que está construyendo, porque no les interesan esos temas .

El oficialismo asegura de manera reiterada que la oposición de derecha arma un golpe de Estado contra Arce, en el poder desde noviembre de 2020. Además, que los adversarios políticos pretenden reditar una asonada golpista, como la ocurrida en 2019.

Señaló en su discurso que la derecha siempre va a buscar excusas para desestabilizarnos , pero el pueblo boliviano no quiere más golpes, el pueblo quiere trabajar, progresar e industrializar el país .

Destacó que las potencias occidentales quieren de Chile el litio, gas, el hierro , y alertó que la derecha siempre buscará excusas para debilitarnos y desgastarnos, con la complicidad de varios actores en la sociedad .