▲ Dennis Hopper, en Apocalypse Now, filme en el que interpretó a un fotoperiodista en la guerra de Vietnam, personaje basado en el británico. Foto fotograma de la cinta

Tim Page (1944, Tunbridge Wells, Inglaterra) inspiró al protagonista, interpretado por Dennis Hopper, de la película Apocalypse Now, dirigida por Francis Coppola y ganadora de un Óscar. Sus fotografías adquirieron dominio en el imaginario visual de ese conflicto armado y a ellas se atribuye haber cambiado el apoyo para esa intervención.

Page, quien sostenía que la única buena fotografía de guerra es una fotografía contra la guerra , falleció de cáncer de hígado en Nueva Gales del Sur, reportó The Washington Post.

Regresaba con regularidad a Vietnam y Camboya para impartir talleres, realizar encargos y fotografiar las minas, y los mutilados que siguen heridos 30 años después, así como los efectos aún devastadores del agente naranja .

Desde finales de los años 60 hizo trabajo freelance para revistas musicales como Rolling Stone y Crawdaddy, donde compartió encargos con algunos de los escritores más reconocidos de la época, como Hunter S. Thompson. Page asumió su reputación de fotógrafo gonzo .

En 1967 fue detenido junto con el cantante Jim Morrison en Nueva Haven, Connecticut. El líder de The Doors fue arrestado en el escenario por incitar a un disturbio, indecencia y obscenidad pública.

En 2002 se estableció en Australia para estar con su compañera de vida, Marianne Harris, y se convirtió en profesor de fotoperiodismo en la Universidad Griffith en Brisbane.

A sus alumnos en esa universidad les decía que la promoción de fotoperiodista es un juego de tontos, y la mayoría no lo conseguiría. De una clase de 50 personas, tal vez dos se dediquen al negocio. Y hay que separar el trigo de la paja muy, muy rápidamente, y disuadir a la gente que no tiene la pasión, que no tiene el compromiso, para recorrer los metros largos , difundió el servicio público de noticias australiano ABC News.

Agregaba, con rudeza: Hoy día, la profesión de fotoperiodista es un mito. No es el mundo cargado de diversión que la gente imagina. Es una de esas ocupaciones que se han inventado para ser sexy, aventurera, bien pagada, con viajes constantes y restaurantes de cinco estrellas .

Sin embargo, añadió, las personas no ven las desventajas de estos trabajos, que consisten en alojarse en lugares de mierda, comer comida de mierda, estar enfermo y ganar un dinero miserable por el privilegio de todo ello .

La agencia Afp difundió que amigos y colegas rindieron tributo este jueves al reconocido corresponsal, a quien definieron como mentor y extraordinario talento .

En su libro Dispatches, Michael Herr calificó a Page como el más extravagante de los locos que andaban corriendo por Vietnam .

Herr recordó que “Tim no era como mucho de los periodistas viejos, no era de esos petulantes que decían a todos ‘nos fue mejor que a usted’. Era muy generoso”.