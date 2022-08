▲ Vista exterior de la unidad habitacional de Cerro del Chiquihuite 89, en GAM, que fue entregada el 24 de agosto por el Instituto de Vivienda a 93 familias, pero que no han podido habitar. Foto Yazmín Ortega Cortés

Elba Mónica Bravo

Periódico La Jornada

Viernes 26 de agosto de 2022, p. 33

En julio pasado, un total de 93 familias recibieron del Instituto de Vivienda (Invi) las llaves para que estrenaran de inmediato los departamentos de la unidad habitacional Chiquihuite; sin embargo, a 53 días de aquella ceremonia, en la que parecía que después de más de 20 años tendrían un lugar propio para vivir, aún no han podido ocuparlos.

Denunciaron que la lideresa de la organización Patria Nueva Zona Norte, Ana Ángeles Valencia, se ha negado a entregarles los duplicados de las llaves del zaguán y la puerta de acceso al inmueble ubicado en la avenida Chiquihuite 89, Barrio San Juan y Guadalupe Ticomán, en Gustavo A. Madero.

Aunado a ello, la constructora Acopsa no ha corregido los errores y fallas en las viviendas, que no tienen agua ni energía eléctrica, hay regaderas rotas, así como puertas y ventanas descuadradas.

Acusaron que la diputada de Morena en la extinta Asamblea Legislativa se aprovechó de la necesidad de acceder a una vivienda, porque cobró cuotas adicionales de 70 mil pesos para que tuvieran un cajón de estacionamiento, así como para asignar departamentos en la planta baja, lo que se suma a una serie de abusos e irregularidades de la mujer, a quien, dijeron, han entregado, en promedio, más de 300 mil pesos.

Recordaron que muchos de los que entramos al proyecto de vivienda ya fallecieron, pero otros tiraron la toalla por el difícil trato con la lideresa, que pasaba lista de asistencia en algunos de los mítines a los que convocaba.

Los denunciantes solicitaron el anonimato al señalar que la mujer los obligó a firmar una carta de renuncia de derechos a las nuevas viviendas –de la cual no les entregó copia–; además, hace unos días les solicitó los contratos y el oficio con fecha de 2 de julio firmado por el coordinador de Promoción Social, Hugo Enrique Maya Patiño, en el que se hace entrega formal de la vivienda, pues dijo que era necesario para gestionar el contrato ante la Comisión Federal de Electricidad para cada departamento.

Al respecto, Rodrigo Chávez, titular de la Coordinación Ejecutiva de Seguimiento Institucional del Invi, explicó que aunque participó en la ceremonia de julio, la ocupación de las viviendas es un asunto entre los residentes y la representante, pero aseguró que Patria Nueva no es la dueña de los departamentos.

Entrevistada por teléfono, Ana Ángeles dijo que no se pueden habitar ahorita porque no hay luz, por consiguiente, no pueden trabajar las bombas para tener agua, pero estimó que en unas dos semanas estaría lista la instalación, porque está a la espera de que los vecinos entreguen la documentación.

A la ceremonia acudió el alcalde Francisco Chíguil, quien presumió la entrega de las viviendas en su cuenta de Twitter, pero al solicitar una entrevista sobre el caso, el área de comunicación social respondió que se trata de un asunto del Invi.